Een nieuwe dag, een nieuwe episode in de transfersaga rond Romelu Lukaku: “Chelsea heeft de bal terug naar Inter gegooid”

De transfersaga van Lukaku is ‘hot’ nieuws in het Italiaanse voetbal. Niet onlogisch aangezien Inter kampioen werd met de Rode Duivel in de punt van de aanval, om vervolgens 115 miljoen euro te cashen. Lukaku werd een held in Milaan en algemeen geprezen in de Italiaanse pers, heel anders dan zijn voorbije seizoen in Engeland bij Chelsea.

De Blues hebben sinds kort een nieuwe eigenaar en die zou de mogelijkheid voor een uitleenbeurt bespreken met trainer Thomas Tuchel, voor wie Lukaku niet de eerste keuze is. Woensdag staat ‘Big Rom’ opnieuw groot op de voorpagina van de Gazzetta, samen met Charles De Ketelaere trouwens. Milan zou ‘CDK’ graag wegkopen bij Club Brugge en de Rode Duivel - die 40 miljoen zou moeten kosten - als “prioriteit nummer één” zien.

Maar terug naar Lukaku. Chelsea zou volgens de roze sportkrant negatief gereageerd hebben op een voorstel tot een eenzijdige uitleenbeurt van de Belgische spits. Meer zou Inter op dit moment, wegens de zware financiële operatie van een terugkeer van Lukaku, niet kunnen bieden. Tenzij er een speler de andere richting uitgaat.

Zo zou Chelsea zijn zinnen gezet hebben op de komst van een “grote naam” bij de Nerazzurri. Worden genoemd: verdediger Milan Skriniar, verdediger Alessandro Bastoni en aanvaller Lautaro Martinez. “Er is een opening, maar die blijft heel klein”, klinkt het. “Chelsea wil Lukaku niet zomaar laten vertrekken, zeker niet omdat ze vorig jaar zo zwaar in hem investeerden. Daarom gooien ze bal terug naar Milaan: waarom geen aankoop of uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie? Of een wissel van spelers: Lukaku naar Inter en een topspeler van Milaan naar Londen?”

Bastoni wordt ook gelinkt aan Tottenham, maar zou dus naar Chelsea kunnen. — © ISOPIX

De Gazzetta spreekt van een “stap voorwaarts in de onderhandelingen”, omdat Chelsea nu dus zou openstaan voor een vertrek van Lukaku. Zij het onder de juiste omstandigheden. “Nu is het afwachten hoe Inter zal reageren op het aanbod van Chelsea”, klinkt het. “Tot nu toe had Inter altijd de hypothese van een droge huur als de enige optie voor ogen. Nu is er dus een andere opening, weliswaar niet de gehoopte.”