Hasselt

Maandag 6 juni hield Neos Kuringen de laatste wandeling van dit werkjaar. De tocht vond plaats in Rutten (Tongeren). "Onderweg hielden we halt bij een waterkersbedrijf, waar we van dit gezonde plantje mochten proeven en waar we een busseltje waterkers meekregen. Afsluiten deden we met maar liefst 63 leden in de Ruttermolen."