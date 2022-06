Voor het eerst in weken weer stijging van coronabesmettingen, andere parameters blijven wel dalen

Het zevendaagse gemiddelde van geregistreerde coronabesmettingen is voor het eerst in weken opnieuw wat gestegen. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 29 mei tot en met 4 juni werden er dagelijks gemiddeld 1.585 besmettingen met Covid-19 geregistreerd, een stijging van 21 procent tegenover de week ervoor.

Het aantal tests steeg ook, met 7 procent, tot gemiddeld 11.400 per dag. Het percentage positieve tests stijgt zo tot 15,2 procent (+1,3 procent). De Rt-waarde, de maat voor de verspreiding van het coronavirus, stijgt tot 0,95 procent (+15 procent). Een cijfer boven 1 betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Andere parameters dalen

Alle andere parameters blijven in dalende lijn gaan. De ziekenhuisopnames zijn de voorbije zeven dagen gedaald (-8 procent) tot gemiddeld 51,7 per dag. Momenteel liggen er 943 coronapatiënten in het ziekenhuis, 1 procent minder dan een week eerder. Op intensieve zorg liggen er 66 patiënten, een daling met 20 procent.

Het aantal overlijdens daalde (-9 procent) tot gemiddeld 5,7 per dag.