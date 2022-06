Fruitzuurpeeling voor extra glow, een fancy frigobox en duurzame badmode: dit shopte team Billie deze week

Zomer in zicht! Dat betekent jurken die doen dromen van picknicks of zonnige Parijstripjes, de show stelen op het strand met je koelbox én je badpak van Belgische makelij, of gewoon strappy sandals − kan je nooit mee missen.

Geld op zak

“Een portemonnee die bij mijn handtas past, dat had ik nog nodig.’

Kaarthouder ‘Willow’ van A.P.C., 155 euro

Fris flesje

“Het is uitkijken naar picknicken op een grasveld of op het strand met deze retro frigobox. Aan de grote kant en 0% technologie, maar o zo fotogeniek en in staat om een paar flessen prosecco fris te houden. Als je het deksel omdraait, heb je een tafeltje.”

Koelbox van Polarbox, 42,99 euro

Zwarte zomer

“Zwart is doorgaans niet mijn kleur als we het over de zomer hebben maar aan dit jurkje kon ik niet weer staan. Voelt als een pyjama maar ziet er net iets eleganter uit.”

Jurk in lingeriestijl van Zara, 39,95 euro

Dronken olifant

“Tot nu toe kocht ik de producten van Drunk Elephant in de VS, maar nu zijn ze eindelijk ook hier te krijgen, bij Ici Paris XL. Mijn lievelingsproduct is de T.LC. Sukari Babyfacial of een krachtige fruitzuurpeeling die instant glow geeft.”

T.L.C. Sukari Babyfacial van Drunk Elephant, 75,90 euro

Parijs kleedje

“De drie vrouwen achter modelabel Studio Clique hebben Parijs als hun muze, en dat merk je aan de fijne stuks. Ik waan me even op citytrip in dit kleedje.”

Jurk ‘Jools’ van Studio Clique, 325 euro

Badpak van restjes

“De swimwear-collectie van LN Knits is gemaakt van reststoffen, en dat in Europa. En de badpakken en bikini’s zijn ook nog eens mooi in al hun eenvoud.”

Badpak ‘Dominga’ van LN Knits, 169 euro

Toch geen tafelkleed

“Ja, je mag dit een tafellaken vinden, maar tegelijk is het een zomerjurkje voor bijna elke gelegenheid: werk, uiteten, strand … Ik heb het daarom meteen in meerdere kleurtjes gekocht.”

Geruit kleed van Monki, 35 euro

Hola!

“Zon, sangría en liefde: ik houd voor altijd heerlijke herinneringen over aan deze jurk, want ik droeg ‘m naar het trouwfeest van een vriendin in Spanje.”

Jurk Essentiel Antwerp, 195 euro

Partyvoeten

“Fan van mijn nieuwe strappy sandals: elegant, makkelijk te combineren, én goedgekeurd op de dansvloer van trouwfeest nummer één. Ze zitten best lekker!”

Sandaaltjes met hak Billi Bi, 185 euro

