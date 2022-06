Beruchte Russische huurling “De Beul” gedood door scherpschutter in Oekraïne

Vladimir Andonov (44) is door een Oekraïense scherpschutter om het leven gebracht. Dat melden Russische media en Telegram-kanalen. De Rus - echtgenoot en vader - brak zijn lerarenopleiding af om vrijwillig voor het Russische leger te vechten, als een held. Zo luidt de Russische versie toch. In Oekraïne stond Andonov bekend als “De Beul”.

Volgens Russische media en Telegram-kanalen werd Vladimir Andonov in de nacht van 5 juni geraakt door een scherpschutter tijdens een verkenningsmissie nabij de Oekraïense stad Charkov. Zijn dood werd bevestigd door de Russische gouverneur Zhambal-Zhamso Zhanaev, die aan de krant Moskovskij Komsomolets zei dat zijn lichaam gerepatrieerd wordt samen met dat van een andere soldaat die naast hem gedood werd. De krant zegt te rouwen om de dood van een “krijger” en “de held” eeuwig te zullen herinneren.

Rusland kende Andonov, die een vrouw en minstens twee kinderen had, als “de vrijwilliger van Buryatia”, naar de regio waar hij vandaan komt. Oekraïners hadden een minder onschuldig klinkende bijnaam voor de man: “De Beul”, naar zijn vermeende daden tijdens de vorige Russische invasie in Oekraïne in 2014.

© Peacemaker

Vladimir Andonov werd in 1978 geboren in Transbaikal, in het verre oosten van Rusland. Hij was lid van het Russische leger van 1997 tot 2005. Daarna begon hij aan een lerarenopleiding, maar die maakte hij niet af, en na een andere reguliere job besloot Andonov in 2014 in te gaan op de oproep voor vrijwilligers om in Oekraïne te gaan strijden. Naar eigen zeggen omdat zijn grootvader daar gevochten had tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij werd bij de Olkhon special forces geplaatst in de Oekraïense Donbas-regio en nam deel aan het gevecht om Debaltseve begin 2015. Volgens ‘Peacemaker’, een website die Russische troepen in Oekraïne monitort, sprak hij in 2015 in een interview over een missie in de buurt van die stad. Hij was naar eigen zeggen uitgestuurd met een groep van tien man om de nabijgelegen gemeente Logvinovo te “bevrijden”. Ze lanceerden een nachtelijke verrassingsaanval en namen het dorp in, waarna ze het bevel kregen “om alle mankracht van de vijand te vernietigen”. “Er waren geen overlevenden onder de ‘dills’ (een scheldwoord voor Oekraïeners die het westen steunen, red.)”, zei Andonov.

Amnesty International publiceerde kort na dat gevecht een rapport over de overlijdens van drie Oekraïense soldaten. Zij waren gevangengenomen door Rusland, mogelijk gemarteld, en hun lichamen werden in een graf nabij het dorp gevonden. Ook burgers zouden gedood zijn.

Ook in Syrië en Libië

Andonov – codenaam “Vaha” – zou nog tot minstens 2016 in Oekraïne gebleven zijn en kreeg bij zijn terugkeer medailles opgespeld voor zijn prestaties. Eind 2017 verdween hij; vermoedelijk ging hij in Syrië en Libië vechten als huurling van de louche Wagnergroep. In augustus 2021 vertelde een overlevende van een bloedbad in de Libische gemeente Espia aan de BBC dat Andonov een van de soldaten was die zijn huis binnenviel en zijn familie doodschoot.

© Peacemaker

Toen Rusland dit jaar Oekraïne opnieuw binnenviel, werd Andonov er ook weer ingezet. Zo’n 2.000 à 4.000 huurlingen zouden al geland zijn in januari, met onder meer de opdracht om president Volodimir Zelenski en andere hooggeplaatste Oekraïners te vermoorden.

Wagner

De Wagnergroep verwierf naam bij de inval van Rusland in Oekraïne in 2015. De groep bestaat uit duizenden huursoldaten die vaak wegens een strafblad niet welkom zijn bij het leger, maar grof geld kunnen verdienen met contracten voor buitenlandse opdrachten. Waarbij ze bruut te werk gaan: ze worden verdacht van bloedvergieten, martelingen, verkrachtingen, overvallen en oorlogsmisdaden de wereld rond. In december beschuldigde de EU Wagner nog van serieuze mensenrechtenschendingen in Oekraïne, Syrië, Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan en Mozambique. In Syrië filmde een Wagnerhuurling hoe zijn ‘collega’s’ een Syrische deserteur martelden. In Libië vond de BBC een tablet van een Wagnerlid waarop bleek dat landmijnen waren verstopt in burgergebied.

© Peacemaker

Officieel bestaat de groep niet – huursoldaten zijn verboden – en heeft ze al helemaal geen banden met Moskou. Poetin ontkent formeel dat Russische burgers die in het buitenland vechten geld ontvangen van de staat. Toch wordt ervan uitgegaan dat het om een “privéleger van Poetin” gaat, dat zijn vuile werk opknapt op plaatsen waar Rusland niet kan vechten, met methodes die voor Russische soldaten verboden zijn.

Hun acties lijken de belangen van Rusland te dienen, en hun wapens kunnen volgens experts alleen maar van het Kremlin komen. De huidige leider zou zakenman Yevgeny Prigozhin zijn, “Poetins chef”. Die verzorgt volgens het Kremlin alleen de catering voor de Russische overheid, maar eigenlijk zou hij de groep onder controle moeten houden die gesticht werd door voormalig luitenant en veronderstelde neonazi Dmitry Utkin.

De Wagnergroep – die vernoemd zou zijn naar de in nazi-Duitsland populaire componist Wagner – is “heel efficiënt” omdat ze “vanuit de schaduw kunnen verschijnen, erg gewelddadige dingen doen en dan weer verdwijnen, zonder dat het duidelijk is wie verantwoordelijk was”, volgens Brits generaal Richard Barrons. Premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson heeft opgeroepen tot sancties tegen de groep.