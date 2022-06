Sportmerk Puma neemt wereldtitel af van Max Verstappen: “Acht F1-titels voor Lewis Hamilton”

Op de sociale media is een opvallende foto opgedoken van een etalage van een Puma-winkel waarop te zien is dat Lewis Hamilton acht wereldtitels in de Formule 1 heeft terwijl er dat zeven horen te zijn. Vraag is nu of er een diepere boodschap achter het ‘foutje’ gaat.

De bewuste foto is genomen in de etalage van een Puma-winkel in Praag. Of de vestiging in Tsjechië gewoon in de fout is gegaan of doelbewust Lewis Hamilton acht wereldtitels heeft gegeven blijft voorlopig een onbeantwoorde vraag.

Lewis Hamilton leek eind vorig jaar op weg naar een achtste wereldtitel in de Formule 1 maar na een discutabele beslissing van racedirecteur Michael Masi veranderde alles nog in de allerlaatste ronde van het seizoen en kroonde Max Verstappen zich voor de eerste keer tot wereldkampioen.

Veel fans vinden nog steeds dat Lewis Hamilton van zijn achtste wereldtitel bestolen is. Of Puma bij het maken van de poster in de fout is gegaan, of dat ze een statement willen maken is niet duidelijk. Feit is wel dat het sportmerk door de foto veel ‘gratis’ reclame heeft gekregen.

