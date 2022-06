“Na 10 uur langdurige regenval, tegen de avond droog”

Tussen 10 en 11 zal een regenzone zich uitbreiden over Limburg. Pas na 16 uur wordt het vanuit het westen weer overwegend droog. Gemiddeld zal er een tiental liter per vierkante meter vallen maar regionaal zouden er uitschieters tot 15 liter en meer kunnen tussen zitten.

Aan de achterzijde van de regenzone kunnen er tijdens het eerste deel van de avond mogelijk nog een aantal losse buien volgen. Daarbij is er dan ook nog eens kans op onweer.

Tijdens de passage van de regenzone zakt de temperatuur naar een graad of 14. Aan de achterzijde kan het in de vooravond nog even een graad of 19 worden. De wind waait aan 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten.

In de nacht naar donderdag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. Verspreid kunnen er nog altijd enkele buien vallen. Het koelt af tot ongeveer een graad of 11. De zuidwestenwind zal nooit volledig wegvallen.