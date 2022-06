NATIONS LEAGUE. Engeland pakt in extremis een punt tegen Duitsland, Italië kan eindelijk nog eens winnen

Duitsland - Engeland 1-1

De Duitsers en de Engelsen gingen allebei op zoek naar hun eerste zege in deze Nations League. Duitsland bleef afgelopen weekend steken op 1-1 tegen Italië, Engeland verloor op het veld van Hongarije (0-1). Vooral Engeland moest zich herpakken na de blamage tegen de Hongaren.

Het was Duitsland die in de Allianz Arena het sterkst uit de kleedkamers kwam. Na één minuut waren de Duitsers al gevaarlijk via Kai Havertz. Duitsland scoorde ook twee keer tijdens de eerste helft, maar telkens werd het doelpunt (terecht) afgekeurd. De eerste van Thomas Müller omdat de scheidsrechter het spel al had stilgelegd voor de blessurebehandling van Kalvin Philips, de tweede van Jonas Hofmann voor buitenspel. Aan de overkant was Bukayo Saka het dichtst bij een doelpunt.

Ondanks acht minuten extra tijd vielen er geen goals tijdens de eerste helft, wel meteen in de tweede helft. Na 50 minuten scoorde Jonas Hofmann van Borussia Mönchengladbach het openingsdoelpunt: 1-0. De Engelse goalie Jordan Pickford zag er niet al te goed uit, maar de voorsprong was wel verdiend voor de Duitsers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Engelsen kwamen dik vijf minuten voor tijd via Harry Kane al dicht bij de gelijkmaker, maar de spits van Tottenham kreeg de bal er aan de tweede paal niet in. Amper een minuut later werd Kane gehaakt in de zestien meter. De Spaanse scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande greep eerst niet in, maar kon na tussenkomst van de VAR niet anders dan een penalty geven. Kapitein Harry Kane zette zich achter de bal en faalde niet. Een felbevochten gelijkspel (1-1) na een meer dan degelijke wedstrijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Italië - Hongarije 2-1

De Italianen zijn na hun Europese titel op de dool. Ze konden zich niet kwalificeren voor het WK van eind dit jaar in Qatar en wisten in hun laatste zes wedstrijden maar één keer te winnen. De afgang tegen Argentinië (0-3) in de ‘Finalissima’ vorige week was nog maar eens een pijnlijk moment. Afgelopen zaterdag kon Italië zich wel enigszins herpakken in de Nations League tegen Duitsland (1-1).

Dinsdagavond wilden de Italianen voor eigen publiek eindelijk nog eens overtuigend winnen. En ze begonnen ook uitstekend. Bij de rust stond het al 2-0: Nicolo Barella en Lorenzo Pellegrini scoorden, Hongarije kreeg maar weinig klaargespeeld.

Op het uur zorgde een owngoal van Gianluca Mancini nog voor spanning, maar verder bracht de tweede helft niet veel meer. Hongarije kon niet meer dreigen en het bleef 2-1. De eerste overwinning voor de Italianen in een wedstrijd met inzet sinds de troostfinale van de Nations League tegen de Rode Duivels in oktober 2021.

Bekijk hier de doelpunten:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De andere uitslagen van dinsdagavond:

Finland - Montenegro 2-0

Bosnië & Herzegovina - Roemenië 1-0

Faeröer Eilanden - Luxemburg 0-1

Litouwen - Turkije 0-6