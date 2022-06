“Banken moeten zich voorbereiden op eigenaars die woonkrediet niet kunnen afbetalen”

Door de oorlog in Oekraïne groeit het risico op een vastgoedcorrectie. Banken zetten best extra geld opzij en moeten meer rekening houden met energie-efficiëntie, zegt de Nationale Bank. Van de helft van de woonkredieten kent de bank het EPC-label niet.

Hoewel de Belgische banken winstgevend zijn en financieel tegen een stootje kunnen, bereiden ze zich best voor op onverwachte financiële schokken ten gevolge van de aanslepende oorlog in Oekraïne. Die zal op termijn niet alleen leiden tot een lagere economische groei en een hogere inflatie (door de sterk gestegen prijzen van energie en grondstoffen). Ook het risico op een prijscorrectie op de Belgische vastgoedmarkt groeit, waarschuwt de Nationale Bank van België (NBB) dinsdag in haar ‘Financial Stability Report’.

LEES OOK. Nationale Bank pleit voor verzamelen energiegegevens woning bij toekenning krediet

Banken moeten EPC-label registreren

Met name de eigenaars van huizen die slecht geïsoleerd zijn, zijn kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen, waarschuwt de Nationale Bank. Zodra hun vast energiecontract afloopt, dreigen ze moeilijkheden te krijgen om hun woonkrediet af te betalen. En zo zijn er velen, althans voor zover de banken dat vandaag bijhouden. Voor bijna de helft van de woonkredieten die in 2021 werden verstrekt, beschikken de banken niet eens over het energieprestatiecertificaat (EPC-label) van het onderliggend vastgoed. En dus moet de banksector dringend werk maken van het systematisch registreren van de energie-efficiëntie.

Als we kijken naar het vastgoed waarvan de banken wél de energie-efficiëntie kennen, dan blijkt een op de drie verkochte panden in 2021 een E- of F-label te hebben. Dat komt volgens de EPC-schaal in Vlaanderen neer op slecht geïsoleerd. Nog eens een derde had een C of D-label, wat neerkomt op matig geïsoleerd. Meestal gaat het daarbij bovendien om huizeneigenaars die een relatief groter deel van hun maandelijkse inkomen spenderen aan het afbetalen van de betreffende woonkredieten.

Al moeten we volgens de NBB wel voorzichtig zijn met het interpreteren van die cijfers. "We weten niet in hoeverre de kopers van de slecht geïsoleerde panden het geld van het woonkrediet gebruiken om hun aangekochte vastgoed beter te isoleren", deed Jean Hilgers, directeur bij de Nationale Bank, dinsdag zijn best om niet al te alarmistisch te zijn.

Vastgoedzeepbel

De waarschuwing van de NBB is niet nieuw. Net als tal van internationale instellingen – recent nog de Europese Centrale Bank – kijkt de Nationale Bank met wantrouwen naar de almaar stijgende vastgoedprijzen in ons land , die pas recent lijken te plafonneren . "Hoe groot de overwaardering van de particuliere huizenmarkt in België is? Daar kan ik niet op antwoorden. Maar dat er een overwaardering is, dat lijkt me een realiteit. Hoeveel, dat hangt af van de regio, de markt, het type huis, de financiering … Dat kan ik onmogelijk zeggen", waarschuwde Hilgers nogmaals.

"Trouwens, de vastgoedmarkt kan altijd crashen. De geschiedenis toont dat. Niet alleen in de Verenigde Staten in 2008, maar recenter ook in Nederland", voegde Hilgers er desgevraagd aan toe. "Zelfs als er in een land nog niet veel wanbetalingen zijn op woonkredieten, zoals nu in België. In Nederland deed iedereen er alles aan om zijn woonkredieten af te betalen. Maar daardoor bleef er minder geld over voor andere uitgaven, wat uiteindelijk woog op de economische groei bij onze noorderburen."

Abrupte rentestijging

Hoe groot de impact van de oorlog in Oekraïne zal zijn op de kredietportefeuilles van de Belgische banken, is niet te voorspellen. Maar de Nationale Bank raadt de banken aan voorzichtig te zijn en extra geld opzij te zetten voor meerdere zogeheten "tweederonde-effecten".

Ook moeten de banken waakzaam zijn voor bedrijven die veel energie verbruiken en moeite kunnen krijgen om hun bedrijfsleningen af te betalen (15 procent) en voor particulieren die extra zullen getroffen worden door inflatie. De schuldgraad van de Belgische huishoudens is sinds 2000 gestegen van 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 62 procent van het bbp. Tenslotte waarschuwt de NBB ook voor "een abrupte stijging van de rente".