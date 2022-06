Na zondvloed van afgelopen weekend opnieuw veel regen voorspeld

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen - om Landen niet te noemen - wordt het weerbericht angstvallig in de gaten gehouden. Na de zondvloed van afgelopen weekend hoeft het niet nóg eens te gieten. Ook morgen trekt een fikse regenzone over ons land. “Maar niets om een waarschuwing over uit te sturen”, zegt Nicholas Roose van Noodweer Benelux.

Het gaat morgen regenen, allicht de hele dag door. “We zien nu regenzones waar lokaal zo’n 5 tot 15 liter per vierkante meter kan uitvallen”, zegt Nicholas Roose van Noodweer Benelux. “Ik begrijp dat ze in Landen, waar het afgelopen weekend héél erg was, voorbereidingen getroffen worden, maar normaal gezien zijn extra zandzakjes niet nodig. De situatie is niet echt vergelijkbaar met dit weekend.”

Toen vielen de regen met bakken tegelijk uit de hemel. “In West-Vlaanderen viel er tot 80 liter, in de namiddag schoof de regenzone - mét onweer - dan naar het centrum van het land, waar er tot 75 liter per vierkante meter regen viel. Vergelijk dat met die 5 tot 15 liter van morgen en je ziet dat het anders is.”

Kan zo’n kleinere hoeveelheid de emmer niet wéér doen overlopen? “Die regen zal over een grotere tijdsspanne vallen. Er is dus meer tijd voor de bodem om het water op te nemen. Mochten we nu in een toestand zitten met volle wachtbekkens en hoge rivierstanden, is dat een ander verhaal. Bovendien is de natuur in volle expansie: de warmte zorgt er ook voor dat er veel water kan verdampen.”

