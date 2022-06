Oostende beleeft lijdensweg tegen Leiden en is uitgeschakeld in play-offs BNXT League

De Jong had met elf punten een heel groot aandeel in de 10-20-score na zes minuten. Gillet antwoordde met het Leidense wapen. Zijn twee bommen in veertig seconden resulteerden in 23-26. De Nederlandse vuurkracht bleef Oostende zorgen baren: 35-43 na 14’37”. Het Oostendse zwoegen en wroeten rendeerde na Gillets derde bom, meteen de 46-46-gelijkmaker halverwege de avond.

Oostende vatte het derde bedrijf wel op zijn Oostends aan. Bommen van Booth, Gillet en Conger omarmden tweepunters van Bratanovic en Conger: 59-46. Een Oostendse 13-0 in amper drie minuten! Maar Leiden maakte zijn borst nat en nam de leiding bij 61-62 opnieuw over. Brimah had toen wegens een beenblessure het terrein verlaten. Toen de onzichtbare seizoens-mvp Randolph een vierde fout hoorde, incasseerde Gjergja ook een technische fout. Het vierde wedstrijdschuifje werd een lijdensweg voor de West-Vlamingen. Op elf Belgishe landstitels volgt geen eerste BNXT-titel.

OOSTENDE: (23 op 54 waarvan 9 op 25 driepunters, 23 op 26 vrijworpen, 26 fouten) RANDOLPH 2-0, BOOTH 2-6, VAN DER VUURST 10-6, BRATANOVIC 2-2, GILLET 9-5, Conger 15-12, Buysschaert 0-1, Jantunen 2-0, Brimah 2-0, Troisfontaines 2-0..

KWARTS: 27-30, 19-16, 18-20, 14-22.