Twee mensen doodgeschoten in supermarkt in Duitse Schwalmstadt

In een supermarkt in de centraalgelegen Duitse stad Schwalmstadt zijn twee mensen door geweerschoten om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdag. Een 58-jarige man schoot eerst een 53-jarige vrouw dood en stapte nadien zelf uit het leven.

De precieze achtergrond van het incident is nog niet bekend. “Er is geen gevaar voor de bevolking”, klinkt het. De schoten zouden kort na 13.00 uur gelost zijn in Treysa, het grootste district van de stad.

Slachtoffers zijn een 58-jarige man en een 53-jarige vrouw. Wat hun relatie was, is nog niet bekend.