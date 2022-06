Japanse walvisjagers varen weer uit

De Japanse walvisjagers zijn weer op pad gegaan om commercieel op zeezoogdieren te jagen. De Yushin Maru No. 3 verliet dinsdag de haven van Onomichi in de prefectuur Hiroshima, zo meldt de krant Kyoto Shimbun. Morgen zal ook het moederschip Nisshin Maru vertrekken, dat de gedode walvissen zal verwerken en vervoeren.

De twee schepen zullen aanstaande maandag gaan jagen voor de kust van het land. Half november keren de walvisjagers terug naar Hiroshima.

Japan hervatte de commerciële walvisjacht in 2019 na een gedwongen onderbreking van drie decennia nadat het land zich eerder had teruggetrokken uit de International Whaling Commission (IWC). De reden was de frustratie van Japan over het moratorium op de walvisvangst in 1986. Tokio klaagt al lang dat sommige lidstaten zich alleen bezighouden met de bescherming van walvissen en heeft tevergeefs campagne gevoerd voor het herstel van de commerciële jacht. Sindsdien beperkt het G7-land zich tot zijn territoriale wateren en zijn economische zone.

Japan stopte met jagen op Antarctica, volgens de officiële verklaring voor “wetenschappelijke doeleinden”. Japan beweert dat de commerciële jacht de populaties zeezoogdieren niet in gevaar zal brengen. De walvisvangst is lange tijd een kwestie van nationale soevereiniteit geweest voor Japan. Het was ooit de Amerikaanse bezettingsmacht die er bij Japan op aandrong om na het verlies van de Tweede Wereldoorlog walvissen te slachten om de uitgehongerde bevolking van eiwitten te voorzien. Maar dat is lang geleden: vandaag vindt het donkere walvisvlees nog maar een paar liefhebbers.