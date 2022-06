Boris Johnson overleeft vertrouwensstemming maar is fel verzwakt: deze hindernissen kunnen hem doen struikelen voor 2024

Dinsdagochtend vergaderde premier Boris Johnson met zijn kabinet. Hij vond de uitslag positief. “Nu kunnen we Partygate achter ons laten,” klonk het. Dat is niet helemaal waar. — © REUTERS

Boris Johnson haalde maandagavond opgelucht adem. Een jaar lang kan in zijn partij geen vertrouwensstemming meer worden gehouden tegen de premier. Tenminste als zijn partijgenoten de regels niet veranderen. Er zijn nog verschillende hindernissen die hem toch nog kunnen doen struikelen voor de verkiezingen van mei 2024. Wat voor beleid Johnson nog zal kunnen voeren in een sfeer van zwaar wantrouwen en openlijke ruzies in de partij, is de grootste vraag.