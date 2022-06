Louis van Gaal reageert op gepikeerde Roberto Martinez: “Dat was een grapje, ik mag altijd zeggen wat ik wil”

Eerst even de context. In aanloop naar de wedstrijd tussen België en Nederland had Van Gaal op zijn persconferentie al lachend gezegd dat Noa Lang meer kans heeft op de Gouden Bal dan Kevin De Bruyne. Een onschuldig grapje waarmee Van Gaal wilde aantonen dat het als aanvaller veel makkelijker is om die prijs te winnen.

Na de wedstrijd van vrijdag gaf de Nederlandse bondscoach aan dat de Rode Duivels weinig druk zetten. Toen Martinez daar dinsdagmiddag op zijn persconferentie een vraag over kreeg, reageerde hij lichtjes geprikkeld. “Met alle respect voor Louis Van Gaal maar hij zei ook dat Noa Lang de Gouden Bal kan winnen”, aldus Martinez. “Ik ga niet antwoorden op andere bondscoaches. Soms zetten we heel goed druk. Maar het moeilijke aan internationaal voetbal is dat een blok van 75 wedstrijden 6 jaar duurt. Dus het is moeilijk om een lijn te vinden. Tegen Nederland deden we het niet goed genoeg, maar ons succes hangt niet af van onze druk, wel wat we doen met en zonder de bal.”

De bondscoach van de Rode Duivels had dus blijkbaar niet door dat de uitspraak van Van Gaal over Noa Lang en Kevin De Bruyne als grap bedoeld was. Op de persconferentie van de Nederlanders confronteerde een journalist Van Gaal met de uitspraken van Martinez. “Waarom moet ik hem bellen?”, reageerde Van Gaal. “Het was een grapje. Ik mag altijd zeggen wat ik wil, ik heb ook een eigen mening. De Bruyne had ik daarvoor afgeschilderd als de beste voetballer van het seizoen.”

Nederland speelt woensdagavond op het veld van Wales, de Belgen spelen in het Koning Boudewijnstadion tegen Polen. De volgende Derby der Lage Landen is pas op 25 september.