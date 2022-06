Volgens Charles Michel is hongersnood in Afrika schuld van Rusland, maar klopt dat?

“Moskou is eigenhandig verantwoordelijk voor de mondiale voedselcrisis.” Dat zei Commissievoorzitter Charles Michel. De Russische VN-ambassadeur verliet geschoffeerd de vergadering. Het waren straffe woorden, waar de 193 miljoen mensen in hongersnood niets aan hebben. Want de oorlog in Oekraïne is slechts een van de radertjes in een perfecte storm van oorlog, droogte, post-pandemieherstel en andere conflicten die de armste en meest kwetsbare regio’s op aarde disproportioneel hard treffen.