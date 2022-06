Uitstoot van broeikassen fors omlaag bij heropening spoortraject Weert-Hamont-Antwerpen

De petitie werd dinsdagmiddag in Den Haag aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

In de petitie zoemt de Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) in op de klimaatvoordelen die een impuls in de treinverbinding tussen Weert via Hamont naar Antwerpen volgens haar biedt. Het levert een afname van CO2 van 9,9 kiloton per jaar op, stelt de vereniging. “Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 450.492 bomen jaarlijks opnemen.”

Bereikbaar

vTv (opdrachtgever van et ministerie van Volksgezondheid en Welzijn in Nederland, n.v.d.r.) pleit al langer voor het weer in gebruik nemen van de treinverbinding Weert-Hamont-Antwerpen. Het is volgens de vereniging een ontbrekende schakel in het openbaar vervoer vanuit Zuid-Nederland naar de regio Antwerpen. Door die treinverbinding wordt ook de in economisch opzicht belangrijke regio Eindhoven beter bereikbaar voor forensen en studenten uit Leuven en Antwerpen, redeneert de vereniging.

Er zouden elke werkdag 22.000 forensen en pendelaars vanuit Vlaanderen richting de regio’s Weert en de regio Brainport-Eindhoven reizen. Zij komen voornamelijk uit de provincies Limburg (Mol en Peer), Antwerpen en Vlaams-Brabant (Leuven). De verbinding zal ook gebruikt worden voor shoppen en familiebezoek.

Reizigers

Op basis van diverse onderzoeken uit 2018/2019 werd er aanvankelijk van uitgegaan dat van deze 22.000 reizigers er bij heropening tenminste 1.000 zullen overstappen op deze treinverbinding. Uit actuele inzichten is gebleken dat dat er zelfs tussen de 2.200 en 2.500 per werkdag kunnen zijn.