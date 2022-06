Kinderen Peter R. de Vries krijgen rechtszaal muisstil: “Hij zal de geschiedenisboeken ingaan, als held”

De kinderen van Peter R. de Vries prezen hun vermoorde vader vandaag in de rechtszaal in Amsterdam tijdens het proces naar de moord. Dochter Kelly maakte indruk door de verdachten met hun voornaam aan te spreken, en keek ze recht in de ogen. “Hij zal de geschiedenisboeken ingaan, weliswaar als held.”

Kelly R. de Vries was dinsdagochtend nog even de Amsterdamse zittingzaal uitgelopen. De camerabeelden waarop haar vader voor zijn leven vecht, juist na de liquidatie, hoefde ze niet te zien. Ze vond de moed om de twee moordverdachten – Kamil E. (36) en Delano G. (22) – recht in de ogen te kijken. Door hen rechtstreeks met hun voornamen aan te spreken, maakte ze indruk. “Delano, ik kijk naar jou zoals jij niet durfde te kijken naar mijn vader toen je hem van achter neerschoot.”

Peter R. de Vries, door velen gemist, niet in het minst door zijn eigen kinderen. — © AFP

Ze refereerde naar een boek van haar vaders hand met de titel Een moord kost meer levens. “Niet alleen die van mijn vader en die van ons als nabestaanden. Jouw zoon, Delano, jouw kinderen, Kamil. Kinderen die geconfronteerd gaan worden met wat jullie hebben gedaan. Ook dat hebben jullie op je geweten. Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

Ook vader, opa en held

Haar broer Royce R. de Vries sloot zich daarbij aan. Hij richtte zich in tegenstelling tot zijn zus niet tot de verdachten, maar tot de Amsterdamse rechtbank. “Aanvankelijk wilde ik me richten tot de verdachten. Om mijn verdriet en boosheid te uiten of een snaar bij hen te raken. Maar inmiddels weet ik dat dat volkomen zinloos is. Woorden hebben geen enkel effect.”

Hij prees zijn vader, die pas een jaar opa was. Vader de Vries was niet alleen fulltime misdaadreporter, hij kon ook luiers verversen. Net voor hij naar RTL Boulevard vertrok, waar hij buiten werd vermoord, was hij nog bij zoon Royce en diens kind thuis. “Vader was onze rots in de branding. Hij was een held, voor altijd.”