In ‘Knokke off’, een nieuwe fictieserie voor Eén, speelt Pommelien Thijs een twintiger die in de knoop ligt met zichzelf. — © Thomas Nolf

Pommelien Thijs (21) is gestart met de opnames van een nieuwe fictieserie voor Eén en VRT NU, voorlopig ‘Knokke off’ getiteld. Het is haar eerste hoofdrol na die van Caro in de succesvolle jeugdreeks ‘#LikeMe’, en meteen een heel ander personage.