Benelux Tour dit jaar geannuleerd wegens bomvolle wielerkalender, organisator zoekt betere datum in 2023

De enige meerdaagse WorldTour-wedstrijd in België en Nederland stond voor 29 augustus tot 4 september op de kalender. Op dat moment wordt ook de Vuelta (19 augustus-11 september) gereden. “De overvolle wielerkalender zorgt voor problemen, vooral op logistiek en op mediavlak”, klinkt het in een communiqué. “De drukte op die internationale wielerkalender zorgt voor meerdere conflicten waarvoor, ondanks verwoede pogingen, geen andere oplossing mogelijk is dan dit uitstel.”

De Nederlandse politie kan dit jaar niet instaan voor de begeleiding door de Landelijke Eenheid van de ritten in Nederland. “Voor de Benelux Tour, die veiligheid hoog in het vaandel draagt, is koersen zonder de nodige politiebijstand ronduit gevaarlijk en geen optie. Ook het plannen van de aankomsturen en de daaraan gekoppelde tv-uitzendingen zorgt voor onoplosbare problemen. De uitzenduren van andere wedstrijden op dat moment zouden de organisatie dwingen om aankomsturen te voorzien die voor supporters en genodigden ter plaatse en tv-kijkers oninteressant worden en de ploegen met onmogelijke starturen of tijdstippen van verplaatsingen zouden opzadelen.”

Betere datum

De organisatie gaat nu samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden (Belgian Cycling en KNWU) op zoek naar een betere datum in 2023. “Het verschuiven van de Benelux Tour naar 2023 is erg jammer voor de wielerfans in de lage landen, net zoals het dat is voor ons team, dat al maanden aan de voorbereidingen bezig is”, zegt Christophe Impens van Golazo. “Maar het is een noodzakelijke beslissing en de enige oplossing om problemen te vermijden. Alle betrokken partijen (ploegen, partners, steden en gemeenten en de wielerbonden) hebben er alleen maar baat bij dat we aan een betere en sterkere Benelux Tour kunnen werken voor de volgende jaren.”

De 17e editie van de rittenwedstrijd werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Het jaar voordien was de Nederlander Mathieu van der Poel de beste. Laurens de Plus prijkt als laatste Belgische winnaar bij het jaar 2019 op de erelijst.