Vanavond wordt beslist wanneer veelbesproken trajectcontrole Bilzen geactiveerd wordt

Het schepencollege van Bilzen beslist vanavond wanneer de omstreden trajectcontroles in werking treden. De trajectcontroles zijn al geruime tijd de inzet van een politieke rel. De opbrengsten van de snelheidsboetes gaan naar het privébedrijf TAAS en dat kan niet, volgens oppostiepartij N-VA. Het is aan de overheid om boetes te innen en niet aan privé-investeerders die uit zijn op winst op kap van verkeersovertreders. Het stadsbestuur ziet dat anders: Bilzen blijft de baas over de inrichting van de straten en het zijn de inwoners zelf die vragen om maatregelen tegen snelheidsduivels. De camera's hangen er al een tijdje en dat zorgt voor verwarring bij de inwoners van Bilzen. Werken ze of werken ze niet?