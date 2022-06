Kinshasa

Onder luid gejuich zijn koning Filip en koningin Mathilde dinsdagnamiddag onthaald in de Congolese hoofdstad Kinshasa. De komende dagen brengt het koningspaar een historisch bezoek aan de voormalige Belgische kolonie. Het is nu vooral uitkijken naar wat de koning vandaag zal zeggen in zijn speech in het Palais du Peuple.