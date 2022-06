Wie geregeld naar het kapsalon gaat, heeft misschien al van Olaplex gehoord. Dat is een bekende reeks bond builders, middeltjes die worden ingezet om de conditie van je lokken te optimaliseren. Nu is veel heisa ontstaan rond één product van het gamma omdat het een verdacht stofje bevat. Hoe zit dat juist? En kunnen we het alsnog gebruiken?