Tiger Woods past voor US Open: “Mijn lichaam heeft tijd nodig”

Woods moest vorige maand na een dramatisch verlopen derde ronde de handdoek gooien in het PGA Championship, het tweede major. “Mijn lichaam heeft meer tijd nodig om aan te sterken voor de majors”, schrijft Woods op Twitter. De voormalige nummer 1 van de wereld hoopt er volgende maand wel bij te zijn op het Open Championship, het laatste major van het seizoen.

Tiger Woods, goed voor vijftien majortitels waaronder drie keer het US Open, raakte in februari 2021 ernstig gewond bij een auto-ongeluk. Hij liep daarbij meerdere open breuken in zijn rechterbeen op. Na een lange revalidatie kondigde hij in april zijn comeback aan. Tijdens het PGA Championship in het frisse Tulsa (Oklahoma) had hij duidelijk last van zijn rechterbeen. Daar haalde hij net de cut maar noteerde dan, zichtbaar mankend, een derde ronde in 79 slagen, negen over par en zijn slechtste score ooit op het toernooi.