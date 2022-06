Cercle Brugge haalt Duitse jeugdinternational Emilio Kehrer bij SC Freiburg

Cercle Brugge heeft zijn eerste zomeraanwinst voorgesteld. De jonge spits Emilio Kehrer (20) komt over van het Duitse SC Freiburg. Hij tekende een contract tot medio 2025 met optie op een bijkomend seizoen.

“Emilio Kehrer (1,77m) is een Duitse jeugdinternational die al sinds 2017 voor Freiburg uitkomt”, klinkt het op de clubwebsite van Cercle Brugge. “Afgelopen seizoen speelde hij voor de beloften van Freiburg die actief zijn in de Duitse derde klasse.”

“Ik ben zeer gelukkig om hier te zijn, mijn eerste indruk is erg positief”, aldus Kehrer. “Ik vind het mega interessant om als jonge speler een kans te krijgen in de Belgische competitie en bij Cercle Brugge. Ik ben een harde werker, een doorzetter, en ga er dan ook alles aan doen om hier te slagen.”

Carlos Aviña: “Zal onmiddellijk impact hebben”

“We hebben Emilio de voorbije maanden op de voet gevolgd sinds hij doorbrak in de jeugd van Freiburg”, reageerde technisch directeur Carlos Aviña op de clubwebsite. “Maar ook bij de Duitse nationale jeugdteams wordt hij als een opwindend talent gezien. Uiteraard moet hij nog stappen zetten, maar hij zal onmiddellijk impact hebben op onze kern omdat hij snelheid, vaardigheid en de work-hard mentaliteit zal bijbrengen. Emilio past perfect in onze stijl van pressingvoetbal. We hebben grote verwachtingen van hem.”