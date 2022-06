Onze tv-tips: een krasse knar, een hoogbejaarde diva en Meryl Streep

Vidange perdue

VTM Gold, wo, 20.35u

Er was een tijd dat VTM, toen onder leiding van filmregisseur Jan Verheyen, heel wat Vlaamse films maakte. Deze tragikomedie was in 2006 het laatste grote wapenfeit van televisie- en filmicoon Nand Buyl. De film, verkozen tot beste Belgische productie door een aantal filmcritici in dat jaar, gaat over een halsstarrige bejaarde man die na het overlijden van zijn echtgenote beslist om alleen te gaan wonen. En dat gaat uiteraard niet vanzelf. (tove)

Joan Collins: van glamourgirl tot dynasty-dame

NPO2, wo, 23.12u

Voor velen is ze één van de beroemdste feeksen uit de Amerikaanse tv-wereld. Als Alexis Colby in de iconische jaren 80-soap Dynasty zette Joan Collins zich op de kaart. Ze is één van de laatste actrices uit het zogenaamde gouden tijdperk van Hollywood. Nu ze 90 jaar is, blikt ze terug op haar turbulente leven vol glitter en glamour. Maar ook met veel tragedie. Zo trouwde ze op haar 17de met een oudere man die haar op hun eerste date had verkracht. (tove)

It’s complicated

VTM 3, wo, 22.35u

Jane (Meryl Streep) is gescheiden, eigenaar van een succesvolle bakkerij. Ze heeft een goede band opgebouwd met haar ex Jake (Alec Baldwin), een succesvolle advocaat die een relatie heeft met de jongere Agness. Maar dan begint Jane een affaire met haar ex. Deze romantische komedie uit 2009 deed het erg goed in de box office. Uiteraard geen diepgravend plot, maar wel de ideale film voor wie een avondje complexloos wil genieten. Zoals altijd stelt Meryl Streep niet teleur. (tove)