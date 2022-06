Na zaak Valieva wordt minimumleeftijd in het kunstschaatsen opgetrokken: “Hopelijk verandert dit iets aan de trainingsregimes”

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft dinsdag een belangrijke beslissing genomen op haar congres in het Thaise Phuket. De leeftijdsgrens om deel te nemen aan de internationale competities bij de senioren in het kunstschaatsen wordt opgetrokken van 15 naar 17 jaar. “Ik hoop dat dit zal bijdragen tot een gezonder sportklimaat”, zegt Jorik Hendrickx, coach en broer van Loena.

De ISU neemt de maatregel in de nasleep van de voorbije Winterspelen in Peking, waar er veel heisa was rond de toen 15-jarige Russische Kamila Valieva. Schaatswonder Valieva stond dagenlang in het oog van de storm toen bekend werd dat de Russische in aanloop naar de olympische competitie positief had getest op doping. Omdat haar schorsing voorlopig werd opgeheven, mocht de tiener toch aantreden in de individuele competitie maar daarin kraakte ze als topfavoriete en viel uiteindelijk als vierde naast het podium. Loena Hendrickx eindigde in dezelfde discipline als achtste.

Kamila Valieva — © AP

De verschuiving van de leeftijdsgrens gebeurt geleidelijk. In het komende seizoen 2022-2023 komt de lat te liggen op 16 jaar, een jaar later wordt dat 17 jaar. De ISU wil zo “de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers beschermen”, zo klinkt het.

De Nederlandse ISU-voorzitter Jan Dijkema noemde het een “historische beslissing”. Die werd goedgekeurd door de vertegenwoordigers van 100 landen.

Jorik Hendrickx: “Lichaam van Russische kampioenen op jonge leeftijd kapot”

Jorik Hendrickx, broer en trainer van Loena Hendrickx, juicht de beslissing van de Internationale Schaatsunie toe. “Ik hoop dat dit zal bijdragen tot een gezonder sportklimaat in het kunstschaatsen. Al stel ik mij wel de vraag of een zeventienjarige zo veel weerbaarder is dan een vijftienjarige”, zegt Hendrickx.

“De voorbije Russische olympische kampioenen behaalden hun gouden medaille op piepjonge leeftijd en stopten vervolgens bijna meteen na hun titel omdat hun lichaam kapot was door de harde Russische trainingsmethodes. In Rusland betekent een tweede of de derde plaats niets. Hopelijk kan deze maatregel iets aan die trainingsregimes veranderen. En komt er meer aandacht voor mentaal en fysiek welzijn bij jonge kunstschaatsters, ook in Rusland.”

Volgens de ISU stond de optrekking van de leeftijdsgrens al langer op de planning, nog voor de gebeurtenissen met Valieva begin dit jaar. “Er was inderdaad al langer sprake van, maar de zaak Valieva in Peking heeft alles in een stroomversnelling doen belandden”, weet Hendrickx. “Meer dan 80% van de federaties heeft voor de leeftijdsverhoging gestemd, het draagvlak was groot. Het feit dat Valieva als minderjarige niet aansprakelijk was voor haar eigen dopinggebruik heeft een grote invloed gehad.”

Het afgelopen decennium werd het kunstschaatsen bij de vrouwen gedomineerd door piepjonge Russische meisjes. Zal deze maatregel daar iets aan veranderen? “Dat denk ik niet”, meent Hendrickx. “De Russinnen zullen voorlopig blijven heersen, alleen zullen ze iets ouder zijn. Sowieso is kunstschaatsen fysiek zo zwaar dat de maximumleeftijd om mee te draaien met de top rond de dertig jaar ligt.”