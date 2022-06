Donny M. (22) blijft aangehouden en wordt onderzocht in psychiatrische observatiekliniek

De man uit Geleen werd zaterdagochtend vroeg gearresteerd en vertelde de politie waar het lichaam van Gino lag.

Hij zit nog in beperkingen, wat betekent dat hij slechts mag spreken met zijn advocaat en dat alle betrokken partijen (politie, justitie en advocaat) geen verklaringen mogen afleggen.

M. moet onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Dat is de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De politie onderzoekt intussen of er mogelijk meer mensen betrokken zijn bij de ontvoering en dood van Gino en heeft een oproep aan het publiek gedaan om beelden te delen van een blauwe Volkswagen Lupo, de auto waarin M. zou rijden, op een specifieke route tussen Kerkrade, waar Gino verdween, en Geleen. Daar werd Gino’s lichaam op aanwijzing van de verdachte zaterdag gevonden, op een steenworp afstand van het appartement van M. Het Openbaar Ministerie (OM) kan in dit stadium van het onderzoek niet zeggen of er concrete aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid van meerdere personen.

Verkrachting

M. werd in 2017, op 17-jarige leeftijd, al veroordeeld voor verkrachting van een jongetje en mishandeling van diens vriendje die hij mee een appartementencomplex in had gelokt. Hij werd verminderd toerekeningsvatbaar bevonden en kreeg bijna vijf maanden jeugddetentie en een verplichte behandeling gedurende de proeftijd van twee jaar.

In juni 2017 was M. volgens de deskundigen ‘ernstige beschadigde jongeman’, weet Limbuger.nl. Het risico op herhaling werd ingeschat als ‘matig. In het vonnis staat ook dat Donny M. in zijn jeugd ‘verwaarloosd en is ernstig tekortgekomen’. Een psychiater en een psycholoog die Donny onderzochten, constateerden een autismespectrumstoornis, een reactieve hechtingsstoornis, aandachtsproblematiek en ADHD.