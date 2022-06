Gemiddelde stroom- en gasfactuur ruim 500 euro goedkoper op jaarbasis, blijkt uit cijfers van Vreg

De stroom- en gasfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is in mei weer wat goedkoper geworden, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg.

In april lag de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit (verbruik van 3.500 kWh) op 1.756 euro per jaar, nagenoeg evenveel als de recordprijzen in januari en februari van dit jaar. In mei is de gemiddelde jaarfactuur voor hetzelfde verbruik gedaald naar 1.653,72 euro. De daling is vooral het gevolg van de goedkopere energiecomponent, plus de btw-verlaging sinds 1 maart. Tegenover begin dit jaar is de energiecomponent wel nog altijd duurder.

Wie voor aardgas (verbruik 17.000 kWh) een contract afsloot in mei, zit aan 2.268,12 euro op jaarbasis. Dat is een fikse daling tegenover april, toen voor hetzelfde verbruik 2.706,44 euro moest worden betaald. Sinds april werd de btw op aardgas verlaagd van 21 naar 6 procent, daar kwam in mei ook een lagere energiecomponent bovenop.

Voor alle duidelijkheid: niet iedereen betaalt deze prijzen. De cijfers van de Vreg slaan op gezinnen die net vorige maand een contract hebben afgesloten. Ook wie een variabel contract heeft, zou moeten profiteren van de prijsdalingen. Voor vaste contracten en sociale tarieven verandert er niks.