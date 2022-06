Oekraïense president Zelenski tevreden dat ‘bondgenoot’ Boris Johnson aan blijft

De Oekraïense president Zelenski is tevreden dat de Britse premier Boris Johnson een ‘couppoging’ heeft overleefd en heeft hem gefeliciteerd. “Ik ben tevreden dat we met Johnson een belangrijke bondgenoot kunnen behouden”, zei hij dinsdag.

Johnson en Zelenski zijn tijdens de oorlog ‘maatjes’ geworden ben bellen zeer geregeld met elkaar. Groot-Brittannië is ook een belangrijke bondgenoot wat levering van wapens en ander materieel betreft. En Johnson was een van de eerste Europese leiders die Kiev bezocht na de start van het conflict.

Volodimir Zelenski feliciteerde Boris Johnson met zijn (nipte) overwinning.

“Ik ben blij dat we geen zeer belangrijke bondgenoot hebben verloren, dit is geweldig nieuws”, zei hij nadien in de Oekraïense media.

Groot-Brittannië stuurt zijn eerste langeafstandsraketten naar Oekraïne nadat Vladimir Poetin voor het eerst sinds april de buitenwijken van Kiev heeft aangevallen.

Minister van Defensie Ben Wallace zei dat er een niet-gespecificeerd aantal M270-draagraketten wordt geleverd, die nauwkeurig geleide raketten kunnen afvuren.

Ondertussen heeft een Oekraïens parlementslid gezegd dat haar land ‘echt dankbaar’ is voor de schenking van langeafstandsraketten door het VK, maar zei dat er meer luchtsteun nodig is om te concurreren met Rusland. Oekraïne vraagt onder meer gevechtsvliegtuigen.