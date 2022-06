Ontgoochelde Wout van Aert verklaart te vroeg zegegebaar: “Ik ben beschaamd, vandaag ben ik zelf de loser”

Wout van Aert heeft zich in de derde etappe van de Dauphiné de kaas van het brood laten eten. De Belgische kampioen leek op weg naar ritwinst en stak zijn handen al in de lucht, tot David Gaudu hem plots voorbij snelde. Als troostprijs neemt Van Aert wel weer de gele leiderstrui over. “Gewoon een grote beginnersfout, ik ben beschaamd”, reageerde Van Aert meteen na de rit.

“Gewoon een grote beginnersfout”, legde Van Aert in het flashinterview uit hoe hij de zege nog uit handen gaf. “Ik ben beschaamd, want de ploeg werkte de hele dag keihard voor de ritwinst. Het is pijnlijk om het zo weg te geven. Ik wil mijn ploegmaats bedanken, ze waren heel sterk.”

“Na gisteren wilden we ons absoluut niet meer laten verrassen”, ging Van Aert verder. “Ik zag het al regelmatig gebeuren met collega’s en lachte er soms mee, maar vandaag ben ik zelf de loser. Ik denk dat het de eerste keer is dat dit mij overkomt, zeker in een wedstrijd van dit niveau. Hopelijk gebeurt het nooit meer. Ik voelde iemand van Cofidis naast mij en toen ik hem voorbij was dacht ik dat het binnen was. Op zo’n hellende aankomst verlies je heel veel snelheid als je juicht. Die fractie van een seconde maakt het verschil en plots kwam David Gaudu van de andere kant. Dit is gewoon pijnlijk.”

Woensdag nieuwe kans

De gele trui is wel weer voor Van Aert. “Maar als ik gewonnen had, was die ook weer van mij”, lachte de Belgische kampioen groen. Woensdag staat de tijdrit op het programma. “Iets wat ik leuk vind om te doen en wat ik goed kan. Ik probeer goed te herstellen, want het tweede deel van de rit was behoorlijk pittig. De ontsnapping was sterk vandaag en we moesten tot het gaatje gaan om ze terug te halen. Nu goed recupereren, morgen mijn gele trui verdedigen en hopelijk meedoen voor de ritoverwinning. Ik heb er de laatste tijd veel op getraind, dus wordt het interessant om te zien wat dat opbrengt in een wedstrijd.”

© Hugo Coorevits

© Hugo Coorevits