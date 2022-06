GEMEENTERAAD. Politie mag in Kortessem bodycams gebruiken

Kortessem

Socioculturele participatie: Schepen voor Sociale Zaken Nicole Gielen (CD&V) vroeg een aanpassing van het reglement voor toekenning van een tussenkomst in de socioculturele participatie en kinderarmoede. “De SALK-middelen hiervoor vallen weg en daarnaast laat de effectieve toekenning van de subsidies hiervan op zich wachten waardoor tussenkomsten nog niet kunnen gebeuren. Deze subsidie, tot 150 euro, heeft tot doel de sociale en culturele participatie en ontplooiing van het cliënteel te bevorderen alsook het bevorderen van maatschappelijk en culturele integratie van achtergestelde minderjarigen. De voorwaarden daartoe werden tevens vastgelegd.” De gemeenteraad keurde deze wijziging in het reglement toe.

Bodycams: Aan de politiezone kanton Borgloon (5379) en bij uitbreiding de gehele geïntegreerde politie wordt door de gemeenteraad toelating verleend om gebruik te maken van de beelden van de eerder aangekochte bodycams. Burgemeester Tom Thijsen (CD&V. “Deze mobiele camera’s moeten op zichtbare wijze gedragen zodat video- en audio-opnames kunnen worden gemaakt en foto‘s kunnen worden genomen van interventies op het terrein en dit volgens de voorwaarden vermeld in de toestemmingsaanvraag.”

Cultuur en sport: De gemeenteraad keurde op 17 december het nieuwe reglement van de werkingssubsidie voor cultuurverenigingen goed. Op basis hiervan werden er 29 aanvragen ontvangen. Omwille van de nog steeds aanwezige coronapandemie in werkjaar 2021 werd door de dienst UiT in Kortessem een voorstel uitgewerkt voor aangepaste werkingssubsidie voor erkende cultuurverenigingen voor het werkjaar 2021. De berekening per aanvrager werd opgesteld en wordt voorgelegd ter goedkeuring. Schepen voor Vrije Tijd Alexander Wouters (CD&V): “De gemeenteraad keurde ook het aangepaste voorstel goed tot berekening van de werkingssubsidie voor erkende sportverenigingen. Veertig procent basissubsidie en zestig procent werkingssubsidie voor sportverenigingen aangesloten bij een Vlaamse federatie, liga of bond tevens is er 80% basissubsidie en 20% werkingssubsidie voor sportverenigingen niet aangesloten bij een Vlaamse federatie, liga of bond.”