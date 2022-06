Johnny Depp zit op TikTok en geeft 58.000 euro uit in Indisch restaurant

Nu zijn proces achter de rug is, geniet acteur Johnny Depp (58) weer met volle teugen van het leven en trakteerde hij zijn vrienden voor de steun die ze hem gaven. Hij huurde afgelopen weekend een van de grootste Indische restaurants af in Groot-Brittannië. Kostprijs voor het etentje: 58.000 euro. Depp zit intussen ook op TikTok.

Johnny Depp, die sociale media probeerde te mijden, heeft een TikTok-account aangemaakt. Op maandag telde zijn account al 800.000 volgers. Momenteel staat de teller dan weer op drie miljoen. Op een eerste video van Depp is het voorlopig wel nog eventjes wachten.

Maar het is duidelijk dat Depp opgelucht is dat het proces voorbij is en dat de jury hem gelijk heeft gegeven. En dat wilde hij vieren met een etentje met vrienden en familie.

Een etentje in stijl, zoals dat heet. Depp huurde het restaurant Varanasi in Birmingham af. Volgens Mohammed Hussain, de eigenaar van het restaurant, heeft het securityteam van Depp het restaurant eerst een bezoekje gebracht om te checken of de veiligheid en privacy van de acteur wel gegarandeerd konden worden. En er mochten zeker geen andere gasten toegelaten worden.

Ook kreeg het personeel een strikt spreekverbod opgelegd.

Volgens de manager van het restaurant was Depp heel aardig tegen het personeel. Zo nam hij de tijd om met iedereen een babbeltje te slaan.

Depp zijn gezelschap bestond uit zo’n 30 man, terwijl er in de zaak plaats is voor 400 gasten. Na een paar uur vertrok de acteur met een ‘doggybag’ en met een restaurantrekening van 58.000 euro.