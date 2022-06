GETEST. Hasselts bedrijf laat je luxueus kamperen in je eigen tuin, inclusief boxspring

Staycation deze zomer? Vergeet die pop-uptent en koude luchtmatras: dankzij een Hasselts bedrijf kampeer je nu in je eigen hof alsof je op hotel zit, inclusief boxspring. Het enige wat je nodig hebt is acht diameter vlakke grond. Onze reporter palmde de tuin van haar ouders in en deed de test.

Dankzij corona beseffen we dat we ook thuis de Hula kunnen dansen, met een rietje uit een kokosnoot kunnen slurpen of nog beter: luxueus kunnen kamperen in een tent van ‘Tof in eigen hof’. Het bedrijf uit Hasselt komt met een volledig ingerichte en gedecoreerde tent naar keuze naar je toe. Omdat ik zelf geen vierkante meter gras bezit, verras ik mijn ouders met een logeerpartijtje. Op een vredige vrijdagnamiddag staat er plots een gigantische glampingconstructie in hun tuin, en heb ik me met een boek en een glas wijn languit op een tapijt geïnstalleerd. “Zware werkdag gehad mama? Je mag erbij komen zitten hoor!”

© Boumediene Belbachir

De ‘Experimental’ heeft een diameter van vijf meter en is geschikt voor twee personen. Ze wordt volledig opgezet en ingericht door het verhuurbedrijf. De inkleding is in boho-stijl: matjes, pluimen, kistjes en een grote centrale lamp. Het bed met linnengoed is een echte boxspring. Na een feestje bij een vriendin op een steenworp van mijn ouderlijk huis - heel toevallig net dat weekend - val ik als een blok in slaap. Mijn natuurlijke wekker laat me nooit in de steek, maar vanochtend - euhm, ik bedoel vanmiddag - nemen de merels en de lijsters het over. Het is halftwaalf wanneer mijn dag op gang wordt gefloten, en ik blijk bijzonder goedgemutst.

Vanaf 395 euro voor drie nachten is glamping in je eigen tuin niet per se goedkoper dan buitenshuis. Daarom besluiten we dat dit een ideaal concept is voor wie iets te vieren heeft: een communie- of lentefeest, een (huwelijks)verjaardag,... Of een logeerpartijtje bij je ouders natuurlijk.

Meer info: https://www.tofineigenhof.be/

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir