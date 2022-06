Appelazijn als ‘wondermiddel’ tegen de kilo’s. Victoria Beckham en Lesley-Ann Poppe zweren erbij, maar is er iets van aan?

De Vlaamse zakenvrouw Lesley-Ann Poppe (43) ging een tijd geleden de strijd aan tegen enkele overtollige kilo’s. In haar zoektocht naar een kuur die werkt voor haar, kwam ze appelazijn tegen. Het middel – gewoon verkrijgbaar in de supermarkt, drogisterij of bij de apotheek – wordt geroemd om zijn afslankende effecten en staat om exact dezelfde reden ook op het aanrecht van ontwerpster Victoria Beckham en actrice Liz Hurley.