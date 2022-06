Mysterieuze ‘moordmakelaar’ NN4229 stuurde moordenaars van Peter R. de Vries aan: “Aub, verneuk het niet”

“Deze hond moet je hebben”. Gevolgd door twee foto’s van Peter R. de Vries. Het commando dat in juli 2021 de Nederlandse televisiemaker koudweg op straat executeerde, werd aangestuurd door een onbekende “moordmakelaar.” “NN4229” was de criminele fixer die in opdracht van de Mocromaffia de liquidatie coördineerde. “Aub, verneuk het niet. Of ik lig zelf onder de groene zoden.”