Wanneer je je partner spiegelt aan het (ideaalbeeld van) je vader: relatie-expert Rika Ponnet deelt haar expertise

Ze heeft een lijstje klaar. Met vereisten, waar haar ideale partner aan moet voldoen. Ze weet zeker dat het niets wordt als haar man niet exact bij die omschrijving past. Want die omschrijving, dat is die van haar vader. Haar rots in de branding, de man van haar leven. Ook al waren er tranen, was er gemis. Relatie-experte Rika Ponnet over papa’s en partners, over ideaalbeelden en realiteit.