Tot 5 jaar cel geëist voor handel in springstoffen, wapens en lachgas

Het onderzoek startte nadat de politie werd ingelicht over mogelijke wapenhandel waarbij een 46-jarige Genkenaar en een 39-jarige Maasmechelaar betrokken zouden zijn. Op 25 augustus 2021 vielen de speciale eenheden binnen bij de Genkse man. Daar vonden ze twee pistolen, een springtuig Cobra 6 en een pistoolholster in de kast. In de garage lag materiaal voor het opstellen van een cannabisplantage en 21 flessen lachgas. “In de tuin vonden we twee begraven tapijten waar vroeger waarschijnlijk wapens in verstopt zaten”, zo sprak de procureur. “Na de huiszoeking hebben we ook zijn telefoon uitgelezen. Daarin vonden we verschillende berichten over het dealen van drugs.” Zo leverde de Genkenaar samen met zijn zoon zowel speed, cocaïne als wiet, stelde de procureur. “Ze hadden zelfs een chauffeur die hen naar Leuven bracht.”

335 klanten

Op basis van die informatie werd er ook bij de zoon een huiszoeking uitgevoerd. “Daar vonden we 210 vuurwerkstaven. Uit telefonieonderzoek bleek het bovendien ook te gaan om dealen van drugs op grote schaal. Er werd gesproken van grote hoeveelheden, tot 3.000 pillen xtc. Het ging over internationale handel, waarbij er nog enkele andere beklaagden betrokken waren. De pakketten werden verpakt in Nederland en zo naar België gebracht. Hier kregen ze andere labels om ze opnieuw te versturen naar de VS en Canada.” Volgens de aanklager was ook hij betrokken met wapenhandel en het verhandelen van lachgas. “Hij vroeg foto’s op van onder andere een revolver”, zo klonk het. “Het lachgas werd dan weer verkocht per 3, 5 of 10 liter. In totaal had hij 335 klanten.”

Springstoffen van plofkraken

De Tongerse aanklager tilt zwaar aan de feiten. “Er werden acht verdachten aan het dossier gelinkt, van organisator tot dealer en koerier. Het gaat om grootschalige handel waarbij ze alles leverden wat illegaal was, van drugs tot wapens en springstoffen die gebruikt werden bij plofkraken en rellen in Genk. Ook het verhandelen van lachgas is zeer gevaarlijk.” Er worden dan ook straffen gevraagd tussen een maand en vijf jaar, afhankelijk van ieders rol in het dossier. De geldboetes kunnen oplopen tot 24.000 euro.

Verkoop lachgas

De 46-jarige Genkenaar minimaliseert zijn rol. “Door mijn verleden (de man werd 13 keer correctioneel veroordeeld, n.v.d.r.) kunnen ze veel in mijn schoenen schuiven”, zo klonk zijn verweer. Zijn zoon – die als spilfiguur in het dossier wordt aangeduid - gaf de verkoop van lachgas wel toe. “Ik schrik van de vordering tot vijf jaar cel”, zo sprak zijn raadsman. “Mijn cliënt heeft domme dingen gedaan en nu zit hij in de miserie. Maar ik vraag om het dossier met een open blik en kritisch te bekijken. Het is niet zo groot als de procureur laat uitschijnen.” Omdat zijn cliënt al eerder veroordeeld is, vraagt hij de opslorping.

Voor de andere beklaagden wordt een straf met uitstel, opschorting, een werkstraf of de vrijspraak gevraagd.

Vonnis volgt op 21 juni.