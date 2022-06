Dochter van voormalig stervoetballer Michael Owen doet mee aan ‘Love Island’: “Ergste nachtmerrie van elke vader”

De 42-jarige ex-spits van onder meer Liverpool, Manchester United en Real Madrid bevindt zich momenteel in München, zo blijkt uit zijn Instagram. Hij plaatste een foto van zichzelf voor het Olympiastadion, waar hij 21 jaar geleden een hattrick scoorde tegen de Duitse nationale ploeg.

Volgens de Britse tabloids trok Owen echter niet naar Duitsland voor een “trip down memory lane”, maar “ontvluchtte” hij Engeland omdat daar maandag het datingprogramma ‘Love Island’ opnieuw op gang werd geschoten. En in dat nieuwe seizoen is Michaels negentienjarige dochter Gemma te zien. “Ik twijfel er niet aan dat ze ons trots zal maken”, zo verklaarde de voormalige aalvlugge aanvaller aan ITV. “Maar toch is dit waarschijnlijk de ergste nachtmerrie van elke vader. Ik kijk er zelf niet naar maar heb er al veel over gehoord. Oude knorpotten zoals mij zullen altijd wel een mening hebben over zulke zaken, al verzekert Gemma me dat het niet zo erg is als ik denk… Ik probeer haar te steunen in alles wat ze doet en ik denk dat ik haar goed genoeg heb opgevoed om respectvol te zijn.”

“Onbeschoft”

Gemma maakte echter niet meteen de beste indruk. Veel kijkers lieten na de eerste aflevering weten haar “onbeschoft” te vinden. Nadat ze medekandidaat Liam Llewellyn had afgesnauwd, liet ze zich ook laatdunkend uit over de familienaam van een van de andere mannen in de villa. “Bish? Ik heb het gevoel dat dat een beetje een ongelukkige naam is. Neen, ik voel het niet”, zo klonk het onder meer. Bij de Engelse bookmakers - want natuurlijk kan je daarop gokken - zijn de kansen van Gemma om het programma te winnen daardoor fors geslonken.

Al zal ze niet meteen bij de pakken blijven zitten, want net als haar vader is Gemma “erg competitief”. De negentienjarige doet zelf aan topsport: dressuur, op internationaal niveau. “Sport is altijd al een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest”, zo verklaarde ze net voor ze de ‘Love Island’-villa op Mallorca introk. “En ook als het om relaties gaat, ben ik competitief. Ik zal altijd gaan voor wat ik wil. Ik wil hier scoren. Al ga ik ook niets verknoeien voor iemand die een goede relatie heeft.”

Voorlopig heeft Michael Owen nog goede herinneringen aan Mallorca - hij speelde zijn eerste match in het shirt van Real Madrid niet zo ver van waar nu de ‘Love Island’-villa staat. Hij kwam die dag niet tot scoren, zijn dochter mogelijk wel...