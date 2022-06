Dieven raken niet binnen in Provinciale School in Munsterbilzen

Munsterbilzen

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag proberen binnen te breken in de Provinciale Secundaire School in Munsterbilzen. “De inbrekers hebben getracht in te breken in één van onze nieuwe paviljoentjes”, vertelt directeur Antonio Pascale. “In de lokalen staat didactisch materiaal opgesteld. Ze hebben geprobeerd de deur die toegang geeft tot het lokaal open te breken. Dat is niet gelukt. We hebben momenteel diverse beveiligingscamera’s die opgesteld staan op onze campus. De laatste maanden hebben we nog enkele knelpunten in kaart gebracht die we nu verder gaan beveiligen met detectiemateriaal”, aldus directeur Pascale. De politie heeft naar aanleiding van de inbraakpoging een onderzoek ingesteld. (JoGe)

Informatie