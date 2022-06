Hugo Sigal even zonder Nicole op tv: “Soms lijkt er niets aan de hand, en dan vraagt ze drie keer hetzelfde”

Ook na een huwelijk van meer dan 50 jaar doen Nicole en Hugo normaal gezien nog alles samen, maar in de seizoensfinale van ‘Lisa’ zal alleen Hugo te zien zijn. Hij speelt een “klein, maar niet onbelangrijk rolletje” in de telenovelle, zo luidt het. “Nicole kent mijn passie (voor acteren, nvdr.) en heeft me altijd aangemoedigd opdrachten aan te nemen”, zegt de 74-jarige acteur aan Dag Allemaal.

Natuurlijk was Nicole er wel bij tijdens de opnames. “Tuurlijk. We gaan al 52 jaar samen naar al onze afspraken. Ik heb haar graag in mijn buurt, want ze houdt alles goed in de gaten en geeft me feedback. Of complimentjes.”

Hoe het met Nicole zelf gaat? “De ene dag al wat beter dan de andere”, zegt Hugo. “Maar da’s normaal. Soms lijkt er niets aan de hand, maar op andere momenten vraagt ze me iets drie keer na elkaar.”