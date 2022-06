Beerschot bevestigt vertrek van Pierre Bourdin en Réda Halaimia

De 25-jarige Halaimia kwam in de zomer van 2019 naar de Ratten en speelde meteen kampioen in 1B. In totaal droeg de rechterflankverdediger het shirt van Beerschot in 69 wedstrijden (een goal). Afgelopen seizoen was hij goed voor 27 matchen.

Beerschot bevestigt dinsdag ook het vertrek van Pierre Bourdin, daags nadat de Franse verdediger dat zelf had aangekondigd op zijn sociale media.

“Beerschot wil zowel Pierre als Reda bedanken voor het geleverde werk de afgelopen seizoenen. De club wenst beide verdedigers veel succes in de toekomst”, klinkt het.