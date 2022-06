Masturberende zestiger gespot op parking Maaseik: “rookte sigaret toen broek afzakte”

Maaseik

Op de parking aan de Herenlaakweg in Maaseik zou een man dinsdag gemasturbeerd hebben voor het oog van voorbijgangers. Dat leidde tot een melding bij de politie waarna een patrouille uitrukte. Zij kwamen ter plaatse uit bij de verdachte. De 61-jarige man uit Kinrooi verklaarde aan hen dat hij een sigaret aan het roken was en dat toen zijn broek was afgezakt. Hij moest mee naar het politiebureau en kreeg een proces-verbaal voor exhibitionisme. ppn