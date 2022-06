Rotary Club steunt Oekraïeners met medisch materiaal

Op 2 juni vertrok Peter Firman van het Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia in Genk met een camionette en aanhangwagen naar Lviv, een grootstad in het westen van Oekraïne op zowat 1.600 km van hier.

Peter zal er als coördinator van deze steunactie een grote partij medisch materiaal en verzorgingsmiddelen bij een plaatselijk verdeelcentrum afleveren van waaruit deze dan naar een kinderziekenhuis en hulpposten voor oorlogsslachtoffers zullen vertrekken. Ook de leden van Rotary Club Hasselt verleenden hun steun aan deze hulpactie door de schenking van 3.500 euro waarmee 10 van in totaal 50 mobiele aspiratietoestellen werden bekostigd welke in Oekraïne zullen worden ingezet. Een afvaardiging van deze serviceclub ging daags voor het vertrek de toestellen symbolisch overhandigen en maakte van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in de kerk van de Heilige Sophia en er het prachtige interieur te bezichtigen.