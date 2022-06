OKRA slaat een padelballetje

OKRA Sport+ Limburg en Tennis & Padelclub Smash Kermt sloegen de handen in mekaar voor het project ‘Okra Start2Padel’. Die samenwerking was meteen een voltreffer. Tien weken lang leefden zo’n 40 sportieve enthousiastelingen zich uit tijdens een meer dan geslaagde initiatie padel.

Een leven lang sporten. Dat is het uitgangspunt van Okra Sport+ Limburg. Combineer dit met de snelst groeiende sport in Vlaanderen, een toffe sfeer en de ideale gastheer Smash Kermt, en je krijgt een schitterend pilootproject: ‘Okra Start2Padel’. Tijdens het slotevenement volgde er dan ook een terecht dankwoord voor het organiserende Okra Start2Padel-team en de begeleiders, het bestuur van TPC Smash Kermt. Uiteraard werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het rijke en gevarieerde aanbod van OKRA nog eens extra in de kijker te zetten. Met dit pilootproject trekt Okra Sport+ Limburg nu naar de rest van de provincie. Maar natuurlijk blijven ze verder padellen in TPC Smash Kermt waar ze zich duidelijk thuis voelen. Wil je meer weten over dit initiatief of het zelf ook eens proberen? Stuur dan gerust een mailtje naar Okrastart2padel@gmail.com