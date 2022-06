Alsof Oasis nooit is gesplit: Liam Gallagher bulkt van zelfvertrouwen op derde soloplaat

Als statement konden ze tellen, de uitverkochte megaconcerten die Liam Gallagher eerder deze maand gaf in Knebworth Park, een kwarteeuw nadat hij daar ook met Oasis had gestaan. Niet dat het de Britse loudmouth ooit aan zelfvertrouwen heeft ontbroken, maar op C‘mon You Know - het derde album onder zijn eigen naam – loopt de bijna-vijftiger er helemaal van over.

Omdat deze vogel nu eenmaal zingt zoals hij gebekt is, zijn echo’s van Oasis (en bijgevolg ook The Beatles) nooit van de lucht. Al reiken veel songs nauwelijks tot aan de enkels van Champagne Supernova of andere klassiekers van die Britse popiconen, steun van bekend volk als Ezra Koenig (Vampire Weekend) en Dave Grohl (Foo Fighters) levert wel sterke momenten op, zoals de single Everything’s Electric. Waarmee anno 2022 niet broer Noel maar wel Liam Gallagher de Oasis-erfenis het meeste eer aandoet. (gj)

‘C‘mon You Know’, Liam Gallagher, nu te beluisteren. Concert 14/08 op HEAR HEAR!, Hasselt.