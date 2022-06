Topchef Nick Bril: “Er bestaat niks mooiers dan mijn kinderen. Hoe mijn vader dat aan de kant heeft gezet, begrijp ik niet”

Zeeuws accent? Check. Ruige tattoos? Check. Chouchou van Michelin? Dubbelcheck! Ooit had iedereen meteen aan Sergio Herman gedacht, vandaag zeg je spontaan: Nick Bril. Naast tweesterrentempel The Jane runt hij ook restaurant August, verzorgt hij dj-sets en pop-ups, verwent hij de jetset op de Malediven. Maar dé job van zijn leven is zijn gezin – echtgenote Francheska, dochter Vika (8) en zoontje Fédin (5). “Het is voor ons gezin dat ik dit allemaal doe.”