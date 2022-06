Vrouw kan ogen niet geloven wanneer gratis zetel veel meer bevat dan verwacht

Vicky Umodu is stomverbaasd wanneer ze een waanzinnige vondst doet in haar sofa. De vrouw uit het Californische Colton was op zoek naar meubels voor in haar appartementje en vond een gratis exemplaar online. Wanneer de zetel aankomt, vindt ze dat één deel van de zetel niet zo makkelijk zit als de rest. Na wat onderzoek naar het ongemak blijkt dat er een smak geld verstopt zat in de zetel.