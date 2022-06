Agressieve kipnuggetsdief bedreigt agenten met gasfles

Diefstal van kipnuggets, inbraak in een garage en agressie tegenover meerdere agenten. Dat is goed voor een celstraf van 15 maanden met volledig uitstel voor een 26-jarige Hamontenaar, oordeelde de Hasseltse correctionele rechtbank zopas.

De dader kampt al geruime tijd met een zware alcohol- en drugsverslaving. Tijdens zijn proces gaf hij toe dat het hoog tijd was om zijn problemen aan te pakken. Op 27 september vorig jaar ging het licht voor het eerst bij hem uit. In de Aldi van Hamont-Achel probeerde hij een potje pudding, kaaskroketten en kipnuggets voor een totaal van 4,73 euro buit te maken. Hij ging daarop in de clinch met een winkelbediende om zich vervolgens te verzetten tegen vier politieagenten. Op 29 maart dit jaar drong de twintiger een garage in de Molensteenstraat in Hamont-Achel binnen.

Toen de politie opdaagde dreigde hij ermee een gasfles naar de inspecteurs te gooien. Een van hen kreeg bij de arrestatie een welgemikte trap op de schenen. Daarnaast bleek de man in het bezit te zijn van twee ijzeren boksbeugels, pepperspray, twee springmessen en een vlindermes. De rechter hield rekening met het schuldinzicht en het blanco strafblad van de dader. Hierdoor krijgt hij volledig uitstel voor de opgelegde 15 maanden cel en 800 euro boete. Wel moet de Hamontenaar zich laten behandelen voor zijn drugs- en alcoholverslaving en actief op zoek gaan naar werk.