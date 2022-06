Wat is er dit weekend te doen in jouw gemeente? Dit zijn de tips van onze redactie

Veel muziek, sfeer en ambiance dit weekend in Limburg. Een kinder-, muziek- of bloemenfestival: voor elke leeftijd valt er wel iets te beleven:

Voor de blues-fanaten

Fan van blues? Dan moet je dit weekend in Zolder zijn. Laat je niet verwarren door de naam be-Mine Blues, de organisatie verhuist van de mijnterreinen in Beringen naar Zolder, maar behoudt wel de originele naam. Ook de focus op Belgisch bluesmuziek blijft. Op het podium staan artiesten als The Bluesbones, Fred Klee and Southern Rumble, Steven Troch Band en anderen.

Op 12/6 vanaf 14 uur op het Marktplein in Heusden-Zolder. Info & tickets: www.bemineblues.be

© StefM Photography

Kidzmatinée voor alle kinderen

Feest voor alle kinderen in Bilzen! Tijdens de Kidzmatinée kan je genieten van muziekoptredens van The Crazy Discoshow en Reginald en de Bosbeesten. Daarnaast is er tal van randanimatie, zoals springkastelen, leuke spelletjes en veel meer. Ouders kunnen ondertussen genieten van een terrasje.

Op 12/6 van 13 tot 17 uur in en rond Jeugdcentrum de Bilding, Eikenlaan 25 in Bilzen. De toegang is gratis. Info: www.visitbilzen.be

© Stad Bilzen

Klaprozen- en akkerbloemenfestival

Tijdens het Klaprozen- en akkerbloemenfestival op 12 juni in Heers vier je het begin van de zomer. De Herkenrodehoeve, de Michaelhoeve, Domein Marsnil en de Smishoeve zetten de deuren open. Je kan er op de zomerse terrassen proeven van verschillende streekspecialiteiten, een lekker wijntje of frisse pint. Voor kinderen is er tal van randanimatie met een vliegend tapijt, een grote hooiberg, en ze kunnen er een ritje maken op de rug van een echt boerenpaard. Je kan met de huifkar tussen de verschillende hoeves pendelen.

Op 12/6 vanaf 11 uur aan de Herkenrodehoeve, Opheersstraat 81 in Heers. Info: www.heers.be/toerisme

© Toerisme Heers

Ga mee op grote grazersafari

Trek je wandelschoenen aan en ga mee op een avontuurlijke wandeltocht. Samen met natuurgids Albert en Limburgs Landschap trek je dwars door de graslanden in Dilsen-Stokkem, waar Konikpaarden en Gallowayrunderen hun eigen paadjes vormen. De gids vertelt waarom deze grazers zo belangrijk zijn in het gebied Negenoord-Kerkeweerd.

Op 12/6 om 14 uur aan Maascentrum De Wissen, Negenoord 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© Limburgs Landschap

Week van de bij

De bib van Beringen zet met allerlei activiteiten het bijenvolkje in de kijker. Er zijn bezoekjes, maar ook lezingen voor en door bijenliefhebbers. Ook radio- en tv-presentatrice Britt Van Marsenille komt langs. Ze vertelt haar verhaal als imker, legt uit waarom bijen het steeds moeilijker hebben om te overleven en hoe belangrijk hun functie als bestuiver is. Ontdek hoe jij de bij kan helpen.

Op 14/6 om 20 uur in de Bib van Beringen, Graaf Van Loonstraat 2 in Beringen. Inschrijven via bibliotheek@beringen.be, meer info: beringen.bibliotheek.be

© Bib Beringen

Papa, ik wil spelen!

Het is Vaderdag! In de Clavis Conceptwinkel in Kuringen kan je samen met of voor je papa een coole medaille of zelfs een trofee knutselen. Er zal ook voorgelezen worden uit het grappige boek ‘Papa, ik wil spelen!’. Een leuke uitstap voor de papa’s, maar ook voor de kleinsten!

Op 11/6 om 15 uur bij Clavis, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Inschrijven kan via conceptwinkel.herkenrode@clavisbooks.com. Info: www.clavisbooks.com/activiteiten.html

© Clavis

Couleur Foyer

Geniet van de zuiderse sferen en sfeervolle muziekoptredens tijdens het wereldfeest Couleur Foyer in Peer. De hele middag kan je er aan tal van gratis workshops deelnemen, van djembé tot Bollywood en Afro Fusion. Verder is er een wijnbar, boerenmarkt, klimaatmarkt en optredens van Carreras Da Silva en Faso Music.

Op 11/6 van 14 tot 21 uur in ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer. Info: www.zomerinpeer.be

© Stad Peer

Brussels Jazz Orchestra & Kommil Foo

Een bijzondere voorstelling in Heusden-Zolder. Brussels Jazz Orchestra staat samen met Kommil Foo op de planken. Mich en Raf zingen, vertellen, spelen, struikelen en hakkelen zich door hun songs en verhalen, terwijl het Brussels Jazz Orchestra de pannen van het dak speelt. Het wordt een combinatie van de vertrouwde lach en traan van Kommil Foo met de sfeer van een broeierige nachtclub in New York.

Op 11/6 om 20.15 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© Marco Mertens

Trappen en proeven

Een ijsje, een trappist, een aspergesoepje? Tijdens de Proevertjesfietstocht van Pasar in Hamont-Achelkan je zeven à acht lekkernijen en streekproducten proeven. En dat terwijl je de mooie gemeente al fietsend ontdekt. De fietstocht is een dertig kilometer lang en je houdt aan een zestal locaties halt.

Op 12/6 met vertrek tussen 10 en 14.30 uur in het Michielshof, Michielsplein in Achel. Info: www.pasar.be/hamont-achel

© Pasar Hamont-Achel

Vollebak ambiance op het Schlagerfeest

Het Schlagerfeest in Kermt (Hasselt) is de place to be voor alle schlager- en ambianceliefhebbers. Tijdens het jaarlijkse fanbal van de Hasseltse schlagerzanger Dennis Vanardennen zullen weer heel wat Vlaamse artiesten optreden. Ook grote namen zoals Christoff, Bart Kaëll en Lindsay zijn van de partij.

Op 11/6 vanaf 16 uur in Zaal Kermeta, Diestersteenweg 204 in Hasselt. Info: www.hetschlagerfeestkermt.be

Uitgebreide agenda

FIETSEN

Zaterdag 11 juni

Kapelletjesfietstocht

Een begeleide fietstocht langs de kapelletjes van Rapertingen en Sint-Lambrechts-Herk.

Parking onder het spoorviaduct, Oude Luikerbaan 79 in Hasselt. Om 14 uur. Basistarief: 5 euro

Zaterdag 11 juni

51ste Rekem-Francorchamps-Rekem

Op zaterdag 11 juni 2022 organiseert KWTC De Toekomst Rekem, haar 51ste Rekem-Francorchamps-Rekem, de oudste semiklassieker voor de lange afstand in Limburg.

Kantine AA Rekem, Heidestraat 43 in Lanaken. Vertrek tussen 7 en 11 uur. Basistarief: 9 euro

Zondag 12 juni

Fietstocht van Sint-Joris naar Schulensmeer

Een mooie gezellige fietstocht van Pasar Alken naar het heringerichte Schulensmeer over rustige wegen, soms verkeersvrij of fietsroutenetwerk.

CG Sint-Jorisheem, Hendrikveldstraat z/n in Alken. Om 14 uur. Basistarief: 2 euro

WANDELEN

Zaterdag 11 juni

Kapellekestocht

Gevarieerde wandeltocht langs natuur en bosrijke gebieden. Er zijn verschillende parcours die combineerbaar zijn tot een grotere afstand.

Parochiaal Centrum, Gauwerstraat in Kortessem. Van 7 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

Zaterdag 11 juni

Zomertocht

Wandeling in een bosrijk gebied met de mogelijkheid om over de Mijnterril van Beringen te wandelen.

Parochiezaal Korspel, Kroonstraat 51 in Beringen. Van 6 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

Zondag 12 juni

Sint-Jobswandeling

Vanaf de startlocatie vertrekt de wandeling richting natuurgebied De Warande, een afwisselend landschap van weilanden, poelen en diverse loofboomsoorten.

Voetbalkantine Excelsior, Watermolenstraat 4 in Hamont-Achel. Van 7 tot 15 uur. Basistarief: 1,5 euro

Maandag 13 juni

Maandagtocht

Via de vijvers van Schalbroek ga je langs de grote molen naar het fietspad, waar je tussen de weilanden naar de Gildezaal Schallebroek trekt, om via de Willekensberg terug te keren.

’t Klavertje, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen. Van 7 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

LOPEN

Zaterdag 11 juni

Natuurloop

De gemeentelijke sportdienst organiseert een recreatieve loop langs de mooiste plekjes van het groenste snoepje van Vlaanderen, met afstanden van 5 en 11 km en een kidsrun van 1 km.

Sporthal Blookberg, Blookbergstraat 7 in Zutendaal. Van 14 tot 18 uur

CONCERT

Zaterdag 11 juni

Emmy D’Arc

Net als de muzikale iconen waar ze naar opkijkt, haalt Emmy d’Arc inspiratie uit haar eigen leven, uit de gedachten die door haar hoofd zweven en stuiteren.

The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham. Om 20 uur. Basistarief: 12 euro

Zaterdag 11 juni

Eva De Roovere

De oermoeder van de Nederbelgische popmuziek komt langs. Ze brengt songs uit haar laatste album vol Nederlandstalige popsongs.

KCP d’Oude Pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham. Om 20.30 uur. Basistarief: 14 euro

VARIA

Zaterdag 11 juni

12de Striking Tour

Haal je motor van stal en neem deel aan de motorrun 12de Striking Tour van HDC Liberty ten voordele van Sint-Oda.

Dienstencentrum Sint-Oda, Breugelweg 200 in Pelt. Van 9 tot 13 uur. Basistarief: 8 euro

Zondag 12 juni

Toast Literair met Angélique

Toast Literair met Angélique: een monoloog van Erik Vlaminck, gebracht door Theater Leen Persijn.

Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 in Maaseik. Om 11 uur. Basistarief: gratis

Zondag 12 juni

Warbirds over Pampa

13 Squadron organiseert een meeting met warbirds, dit zijn schaalmodellen van oude oorlogsvliegtuigen. Bezoekers zijn ook meer dan welkom.

Militair Schietveld, Sonnisstraat in Helchteren. Basistarief: gratis